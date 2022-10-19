الرياض - محمد الوسيري - كشفت منصة أبشر عن خطوات حجز موعد لتقديم طلب ترخيص سلاح عبر المنصة الرقمية.ولفتت المنصة إلى أن خطوات حجز الموعد تتلخص فيما يلي:

شكرا لقرائتكم أبشر : 8 خطوات لحجز موعد ترخيص سلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية