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شكرا لقرائتكم أبشر : 8 خطوات لحجز موعد ترخيص سلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشفت منصة أبشر عن خطوات حجز موعد لتقديم طلب ترخيص سلاح عبر المنصة الرقمية.
حجز موعدولفتت المنصة إلى أن خطوات حجز الموعد تتلخص فيما يلي:
- الدخول على منصة أبشر أفراد.
- الانتقال إلى مواعيد.
- اختيار الأسلحة والمتفجرات.
- اختر الخدمة والمنطقة.
- حجز موعد جديد.
- الانتقال إلى خدمة المواعيد.
- اختيار الفرع.
- تحديد الموعد.
- تأكيد الموعد.