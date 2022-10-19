اخبار السعوديه

أبشر : 8 خطوات لحجز موعد ترخيص سلاح 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم أبشر : 8 خطوات لحجز موعد ترخيص سلاح  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الملك سلمان يخاطب الشعب اليوم

الرياض - محمد الوسيري - كشفت منصة أبشر عن خطوات حجز موعد لتقديم طلب ترخيص سلاح عبر المنصة الرقمية.

حجز موعد

ولفتت المنصة إلى أن خطوات حجز الموعد تتلخص فيما يلي:
  • الدخول على منصة أبشر أفراد.
  • الانتقال إلى مواعيد.
  • اختيار الأسلحة والمتفجرات.
  • اختر الخدمة والمنطقة.
  • حجز موعد جديد.
  • الانتقال إلى خدمة المواعيد.
  • اختيار الفرع.
  • تحديد الموعد.
  • تأكيد الموعد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا