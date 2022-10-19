شكرا لقرائتكم حساب المواطن يذكر بخطوات الإفصاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

خطوات الإفصاح

الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

الدخول على تفاصيل الطلب.

الانتقال إلى الحالة الوظيفية للمستفيد.

تحديد نوع الدخل ومصدره.

إضافة المبلغ الشهري ثم حفظ.

تحديث حساب متابعات الخليج 365

أنواع الدخل

الراتب

النشاط التجاري

أية مصادر دخل أخرى

الاستثمارات المالية.

عوائد الأصول العقارية.

عوائد الأعمال الحرة.

الرياض - محمد الوسيري - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بخطوات الإفصاح عن الدخل الشهري للأسرة أيًا كان مصدره.وقال البرنامج إن الإفصاح يتم من خلال ما يلي:وفي وقع سابق دعا البرنامج المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.وكان البرنامج أشار في وقت سابق في إنفوجراف له إن أنواع الدخل تتضمن ما يلي:ولفت إلى أن مصادر الدخل الأخرى تشمل برامج الدعم الحكومي ودعم حافز ومكافأة الأئمة وأي دخل ناتج عما يلي: