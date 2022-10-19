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شكرا لقرائتكم حساب المواطن يذكر بخطوات الإفصاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بخطوات الإفصاح عن الدخل الشهري للأسرة أيًا كان مصدره.
خطوات الإفصاحوقال البرنامج إن الإفصاح يتم من خلال ما يلي:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
- الدخول على تفاصيل الطلب.
- الانتقال إلى الحالة الوظيفية للمستفيد.
- تحديد نوع الدخل ومصدره.
- إضافة المبلغ الشهري ثم حفظ.
تحديث حساب متابعات الخليج 365وفي وقع سابق دعا البرنامج المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.
أنواع الدخلوكان البرنامج أشار في وقت سابق في إنفوجراف له إن أنواع الدخل تتضمن ما يلي:
- الراتب
- النشاط التجاري
- أية مصادر دخل أخرى
- الاستثمارات المالية.
- عوائد الأصول العقارية.
- عوائد الأعمال الحرة.