سياسي / وزير الخارجية المصري يلتقي بوزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية

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القاهرة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واس

التقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم وبزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية جيليان كيجان التي تزور مصر حَالِيّاً للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها التعاون في مجال المياه وأزمة الغذاء والطاقة العالمية خاصة على الدول النامية والأفريقية، إضافة لاستعراض تطورات الوضع في ليبيا والسودان.

//انتهى//

20:21ت م

0191 القاهرة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم وبزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية جيليان كيجان التي تزور مصر حَالِيّاً للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها التعاون في مجال المياه وأزمة الغذاء والطاقة العالمية خاصة على الدول النامية والأفريقية، إضافة لاستعراض تطورات الوضع في ليبيا والسودان.//انتهى//20:21ت م0191 www.spa.gov.sa/2393894 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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