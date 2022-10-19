الحزن يخيم على تويتر لرحيل أحمد ندا بن عشوان.. مغردون: «المصاب جلل.. وكلنا على هذا الطريق»

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المناطق ـ متابعات

سيطرت حالة من الحزن، على رواد “تويتر” في المملكة، عقب إعلان وفاة أحمد ندا بن عشوان، والمعروف عنه حبه الشديد للإبل، ومشاركته المستمرة في مهرجاناتها.

فيما تقدمت إدارة نادي الإبل بالعزاء لأسرة الفقيد، وقالت في بيان، عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: “إدارة نادي

📄 إدارة #نادي_الإبل تُعزي أسرة الفقيد في وفاة مالك الإبل أحمد بن ندا بن عشوان المطيري -رحمه الله- وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/8Pvgw7rACm — نادي الإبل (@CamelClub) October 19, 2022

تُعزي أسرة الفقيد في وفاة مالك الإبل أحمد بن ندا بن عشوان المطيري -رحمه الله- وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

تعزية نادي الإبل

وفاة أحمد ندا بن عشوان

وعبر “عبد الله رشيد”، عن حزنه لرحيل أحمد ندا بن عشوان، قائلا:

بعض العرب لو ما تعرفه إليا مات

مـوتـه عـلى اللي يسمعونه فجيعه

فقده حزن طاغي وضيقه ولوعات

وهمّن ثقيل النفس ما تستطيعه

مـع الـسـلامـه يـا فـقـيـد العبيات

يـا جـعـل منزالـك جـنـانٍ رفيعه

أحمد ندا بن عشوان

أحمد ندا بن عشوان

وكتب نغيمش بن فهد بن قروش، ناعيا الراحل عبر حسابه: “إنا لله وإنا إليه لراجعون .. أعزي الشيخ / ندا بن عشوان المطيري وأبنائه وأحفاده وقبيلة مطير كافه في وفاة الشيخ / أحمد بن ندا بن عشوان، والعزا موصول لجميع محبيه .. أسأل الله أن يتولاه برحمته ويسكنه فسيح جناته”.

بينما كتب الشاعر شديد آل سعد القحطاني، قائلا: “أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة #احمد_ندا_بن_عشوان وذويه والعشاوين خاصة، وقبيلة مطير عامة في وفاته، وأسال الله أن يرحمه ويغفر له ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أحمد ندا بن عشوان

ونعى “وايل القوس” الراحل، عبر حسابه في تويتر، قائلا: “ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنها وكأنهم أحلامُ.. رحم الله #احمد_ندا_بن_عشوان و قعيد الشلاحي .. كل من عليها فان ويبقاء وجه ربك ذو الجلال والإكرام، رحم الله من رحلو وتركو مجد وتاريخ وسمعه عطرة.. هذا حال الدنيا وكلنا على هذا الطريق فكل شيء زائل ويبقى عملك الصالح وأثرك الطيب فحافظو عليهم”.

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Source almnatiq

