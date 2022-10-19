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أعرب لاعب فريق كرة اليد بنادي الخليج، حسن قداح، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره جامعة سيدني، بنتيجة (35-21)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد 2022 “سوبر جلوب”.
وقال حسن قداح في تصريحات لـ”سبورت 24” عقب انتهاء المباراة: “قدمنا أداء جيد جدا، أمام سيدني في ظل وجود 4 لاعبين جدد داخل صفوف الفريق، ولكن نجحنا في تحقيق فوز مهم”.
وعن مواجهة ماجديبورج مساء الخميس، أضاف قداح: “سنستعد لهم بشكل جيد من خلال الفيديوهات، وهنحاول تحقيق المطلوب بشكل كامل من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة”.
وأشار: “فريق سيدني قوي، لأن أي فريق داخل بطولة سوبر جلوب فهو كبير”، مختمما: “سعيد جدا بتواجد الجماهير ودعمهم لنا خلال المباريات”.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر حسن قداح لـ”سبورت 24″: قدمنا أداء جيد أمام سيدني في ظل 4 لاعبين جدد.. وسعيد بدعم الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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