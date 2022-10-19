حسن قداح لـ”سبورت 24″: قدمنا أداء جيد أمام سيدني في ظل 4 لاعبين جدد.. وسعيد بدعم الجماهير

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أعرب لاعب فريق كرة اليد بنادي الخليج، حسن قداح، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره جامعة سيدني، بنتيجة (35-21)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد 2022 “سوبر جلوب”.

وقال حسن قداح في تصريحات لـ”سبورت 24” عقب انتهاء المباراة: “قدمنا أداء جيد جدا، أمام سيدني في ظل وجود 4 لاعبين جدد داخل صفوف الفريق، ولكن نجحنا في تحقيق فوز مهم”.

وعن مواجهة ماجديبورج مساء الخميس، أضاف قداح: “سنستعد لهم بشكل جيد من خلال الفيديوهات، وهنحاول تحقيق المطلوب بشكل كامل من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة”.

وأشار: “فريق سيدني قوي، لأن أي فريق داخل بطولة سوبر جلوب فهو كبير”، مختمما: “سعيد جدا بتواجد الجماهير ودعمهم لنا خلال المباريات”.



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Source akhbaar24

