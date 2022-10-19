حصاد “سبورت 24”.. من المدرب الأفضل في الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي؟

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أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي، بعد مباريات في غاية القوة والإثارة.

وساهم عدد من المدربين خلال منافسات الجولة الثامنة، وقادوا فرقهم لتحقيق نتائج مميزة، بفضل ما قدموه في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.

ويسلط “سبورت 24” الضوء على المدربين الأبرز عقب ختام كل جولة من جولات دوري روشن السعودي لاختيار الأفضل بينهم.

رودي جارسيا

قاد المدير الفني لنادي النصر، المدرب الفرنسي رودي جارسيا فريقه للظهور بشكل مميز أمام الفيحاء، التي انتهت بنتيجة (4-0).

وأدار جارسيا مباراة النصر أمام الفيحاء بكفاءة عالية وواصل نتائجه المميزة مع الفريق خلال الموسم الحالي.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي الفيحاء عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

رامون دياز

استطاع المدير الفني نادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز العودة لطريق الانتصارات عقب الفوز على الطائي ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن.

وقاد دياز نادي الهلال لتحقيق الفوز في الوقت القاتل في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح حامل لقب دوري المحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز السابع.

فيسنتي مورينو

يواصل مدرب نادي الشباب، الإسباني فيسنتي مورينو نتائجه الطيبة مع الفريق عقب الفوز على الخليج برباعية نظيفة ضمن الجولة الثامنة.

ونجح مورينو في قيادة الشباب للفوز والعودة بـ 3 نقاط ثمينة في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب الدوري.

وحافظ الشباب على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة بعد مرور 8 جولات.

نونو سانتو

قاد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو فريق الاتحاد، لتحقيق الفوز في المباراة الصعبة أمام الوحدة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة.

وظهر الاتحاد بشكل جيد خلال المباراة التي حسمها بهدف دون رد سجله المصري أحمد حجازي من ضربة رأسية متقنة سكنت شباك منير المحمدي حارس مرمى الوحدة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.





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Source akhbaar24

