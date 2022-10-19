محافظ الطائف يستقبل الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، معالي الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد السماري، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، ورئيس مركز تاريخ الطائف الدكتورة لطيفة العدواني .

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات التاريخية والتراثية، حيث نوه سموه بدور دارة الملك عبدالعزيز ومرجعيتها وقاعدة بياناتها، الذي ضمن توثيق وحفظ ونشر كل ما يخدم تاريخ المملكة، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتقديم دعمها السخي لجميع جوانب ومجالات التاريخ وتوثيقة للأجيال .

وتسلم سموه خلال اللقاء عددا من إصدارات دارة الملك عبدالعزيز.

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Source almnatiq

