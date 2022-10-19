جلسة حوارية حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد (بث مباشر)

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تنطلق اليوم الأربعاء جلسة حوارية حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء وذلك بحضور 4 وزراء.
ويتحدث في الجلسة كل من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الصناعة بندر الخريف ووزير الاستثمار خالد الفالح ووزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحه.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق أمس الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، للوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى.
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Source akhbaar24
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