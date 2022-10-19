بلدية الخفجي ترفع أكثر من 7500 م3 أنقاض ومخلفات مباني ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

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المناطق_الدمام

رفعت بلدية محافظة الخفجي، خلال أسبوع، أكثر من 4300 متر مكعب من الأنقاض، ورفعت أكثر من ۳۲۰۰ متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ذكر ذلك رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، بمقر البلدية، مع عدد من مدراء الإدارات ومقاولي البلدية، والذي تم فيه لمناقشة خطة البلدية التي تم وضعها مسبقا لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، والتي تهدف الى بدورها الى ضمان معالجة التشوهات البصرية في أحياء المحافظة.

وأشار المهندس محمد الحميداني الى أن الاجتماع يهدف للتأكيد على الخطة التي تم وضعها مسبقا، لرفع الأداء لمعالجة التشوه البصري وبرنامج تحسين المشهد الحضري، مؤكدا بأن البلدية تعمل جاهدة في معالجة التشوهات البصرية، من خلال خطة لتكثيف المعالجات، والتي تتمثل في إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وكذلك تحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، إضافة الى إصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

وفي نهاية الاجتماع نوه المهندس الحميداني الى الحرص بضرورة تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية، وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها للانتهاء منها، ومتابعتها مع المقاولين وتطبيق معايير الجودة في المعالجات.

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Source almnatiq

