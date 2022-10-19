جامعة نورة تفتتح المعرض السنوي الأول شركاء نورة

افتتحت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اليوم المعرض السنوي الأول "شركاء نورة"، وذلك بمركز المؤتمرات في الجامعة. وهدف المعرض إلى تحقيق عدد من الأهداف مع شركاء الجامعة من الجامعات المحلية والدولية والجهات الحكومية والخاصة، منها: التعريف بالجامعة واستراتيجيتها، ومناقشة مخرجات التعاون والتحديات وحزمة من المبادرات، وتنمية العلاقات مع الشركاء المحليين القائمين، وتوفير بيئة جاذبة من خلال المعرض لعقد شراكات وطرح مبادرات نوعية مع الجامعة بمشاركة 60 جهة.

وعلى هامش المعرض، وقّعت جامعة الأميرة نورة عددًا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم؛ سعيًا إلى مزيد من الشراكات التكاملية، وتحقيقًا للتعاون المثمر بين القطاعات العامة والمؤسسات المختصة، وهي: اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير التعاون في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني والتطوير المهني، وتعزيز تنمية القدرات البشرية وفق متطلبات العمل المتغيّرة، كما أبرمت الجامعة خطاب نوايا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)؛ يهدف إلى الدخول في مذكرة تفاهم لتنفيذ مجالات تعاون تعزز اقتصاد المملكة من خلال برامج متخصصة ومتنوعة، تنمي المواهب والقدرات بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030. وعقدت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعة المستقبل؛ لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجالات البحثيّة والعلميّة، ومواكبة متطلبات سوق العمل بما يسهم في بناء الاقتصاد دوت الخليج.

كما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم في المجالات (الأكاديمية والاستشارية) مع جامعة جدة؛ بهدف تمكين الطرفين في الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة في مجال علوم الرياضة، بالإضافة إلى التعاون في مجال حملات التوعية والمسؤولية الاجتماعية.

ووقّعت الجامعة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؛ بهدف استحداث برنامج "إدارة الضيافة الجوية" بالكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة؛ لسد احتياجات سوق العمل من الكوادر المهنية المؤهلة. وأبرمت جامعة الأميرة نورة مذكرة تفاهم مع غرفة الرياض تسعى إلى المشاركة في تنفيذ برامج وأنشطة، وتسهم في تفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبهدف تنمية الموارد البشرية في قطاع الأعمال وتطوير برامجه وربطها بمستجدات سوق العمل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتسعى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خلال دعوة الجامعات والجهات الدولية من أصحاب الخبرات، إلى تبادل المعرفة وفتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية، تسهم في رفع مستوى المقاييس والمخرجات التي تحقق رؤية ورسالة الجامعة. كما تتيح هذه المعارض فرصًا تنموية للشركاء لتدريب الطالبات، وإكسابهن المهارات والقدرات التي تواكب مستجدات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركاء، وتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والهيئات والقطاعات الخاصة المتواجدة في المعرض.