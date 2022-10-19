الصحة العالمية: جائحة كورونا مستمرة

أعلنت لجنة منظمة الصحة للطوارئ الصحية المعنية بكوفيد-19، أن الجائحة لا زالت مستمرة وتمثل حالة طوارئ تثير القلق الدولي ولم تنته بعد، ولا زال الفيروس يتحور ويتطور.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إن وفيات كوفيد المبلغ عنها أسبوعيا وصلت إلى مستويات مماثلة لبداية الوباء، وإن ثلثي سكان العالم تلقوا دورة أولية من التلقيح.

وأعرب عن قلقه إزاء استمرار عدم المساواة بين البلدان في تغطية اللقاحات والحصول على العلاجات المضادة للفيروسات، وانخفاض أنشطة الرصد والمراقبة الوبائية والمختبرية للإبلاغ عن تحورات الفيروس، داعيا إلى اتباع التدابير الوقائية قبل الزيادة المتوقعة في انتقال العدوى خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب فصل الشتاء.