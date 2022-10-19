شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصري يعلن تعاقده مع إتصالات مصر كراعي للفريق فى الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تعاقده الرسمي مع شركة إتصالات مصر لمدة أربعة سنوات قادمة، يأتي ذلك بالإتفاق مع الشركة المتحدة، بعدما لم يتوصل الفريق لإتفاق مع عرض الخطوط الجوية القطرية فى الأيام القليلة الماضية، والتي كانت قريبة للغاية من رعاية الفريق.

ومن المتوقع أن يظهر الراعي الجديد على قميص الفريق بعد مباراة الإسماعيلي فى الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري، حيث سيكون الظهور الأول للراعي الجديد فى مباراة أسوان بالجولة الثانية، بعدما تم الإتفاق على كافة البنود والقيمة التى سيتضمنها العقد الجديد.



شوبير يكشف قيمة الرعاية الجديدة

وتحدث الإعلامي أحمد شوبير عن قيمة الرعاية لإتصالات مصر خلال الأربع مواسم، حيث أكد أن الفريق الأحمر سيتقاضي ما يقارب من مليار و200 مليون جنيه خلال هذه الفترة، والذي أشار إلى أنه رقم جيد للغاية فى هذه الفترة، خاصة أن رعاية الأندية الكبري مثل الأهلي والزمالك يجب أن تتم مراعتها بشكل جيد يليق بالناديين.



تعرف على موعد مباراة الأهلى القادمة

ومن المقرر أن يحل الأهلى المصري ضيفًا ثقيلًا على الإسماعيلي اليوم الأربعاء، فى إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.