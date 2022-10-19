“الأرصاد” يوضح إحصائية عمليات الاستمطار في 3 مناطق خلال شهري أغسطس وسبتمبر

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، إحصائية عمليات الاستمطار لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على 3 مناطق، تشمل الطائف، والباحة، وأبها؛ بهدف زيادة نسبة الهاطل المطري.
وأوضح المركز أن ساعات الطيران التي أجريت بلغت 316 ساعة، وأسفرت عن إطلاق أكثر من 1867 شعلة، فيما وصل عدد الرحلات إلى 84 رحلة، بمشاركة 4 طائرات.
وأشار إلى أن تقنية الاستمطار تتم في أماكن محددة من السحب؛ للعمل على تغيير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها.
يذكر أن أولى عمليات الاستمطار انطلقت في أبريل الماضي، وشملت مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.
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Source akhbaar24
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