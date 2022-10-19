بدء التسجيل في معرض مستقبل الإعلام “FOMEX” المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

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أعلن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، اليوم (الأربعاء)، بدء التسجيل في معرض مستقبل الإعلام (FOMEX)، الذي سيقام مصاحباً للمهرجان بدورته الـ22 التي ستقام في الرياض للمرة الأولى بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون للمهرجان.

ودعا المهرجان، الذي يعقد في الفترة 10 – 12 نوفمبر المقبل، الأفراد والجهات الراغبين في الحضور والمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المعرض؛ للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني ” fomexsa.com” بدءاً من اليوم.

وتشارك في معرض مستقبل الإعلام أكثر من 120 من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، بالإضافة إلى أشهر الشركات العالمية المصنعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزودي الخدمات.



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Source akhbaar24

