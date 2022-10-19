نائب أمير الحدود الشمالية يدشن حملة “عليكم بسنّتي” التوعوية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, حملة “عليكم بسنّتي” التوعوية، التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير عام الفرع أحمد بن علي عبدلي، ومسؤولي الفرع.

واستمع سموه إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان أهمية سنّة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها، وأثرها في نفوس المجتمع، وتستمر مدة 6 أشهر، تستهدف خلالها كل فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية.

وأشار إلى أهمية موضوع الحملة بالحث على التمسُّك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تأتي استمراراً لمنهج الدولة المباركة التي عظمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنت بها غاية العناية والاهتمام، برعاية من القيادة الحكيمة – أيدها الله -.

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Source almnatiq

