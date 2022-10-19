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يقدم موقع المناطق لكافة متابعيه في أنحاء المملكة العربية والشروق الأوسط رابط لـ مشاهدة مباراة نيوكاسل وأرسنال اليوم الأربعاء 19-10-2022 في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى معرفة موعد المباراة القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

مشاهدة مباراة نيوكاسل وايفرتون في الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل لمواجهة قوية أمام نظيره نادي ايفرتون في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليج”، وذلك مساء اليوم الأربعاء التاسع عشر من أكتوبر 2022.

ويحتضن ملعب سانت جيمس بارك مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين نيوكاسل وايفرتون في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل صاحب الأرض والجمهور، يسعى لاستغلال حالة ايفرتون السيئة وتحقيق الفوز والاقتراب من المربع الذهبي، حيث يتواجد الفريق في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ترتيب ايفرتون في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي

وفي الجانب الآخر، يدخل ايفرتون المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا بديل عن الثلاث نقاط في ظل الانطلاقة السيئة للفريق في بداية الدوري، ويحتل الفريق المركز الـ14 برصيد تسع نقاط فقط.

موعد مباراة نيوكاسل وايفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل وايفرتون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل المباراة على مجموعة قنوات “بي إن سبورتس الرياضية” الناقل الحصري والوحيد لجيمع مباريات الدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

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Source almnatiq

