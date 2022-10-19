دنيا والظافري يخطفان الوصافة الدولية في صراع التايكوندو

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اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في بطولة (مونتينيغرو) الدولية المصنفة G2 والتي اقيمت بالعاصمة بودغوريتشا في الجبل الأسود، حيث نجحت اللاعبة دنيا أبو طالب من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 53 كجم.

ووخطف اللاعب رياض الظافري المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 58 كجم. ونال فهد السميح المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 54 كجم، ليواصل تقدمه في التصنيف العالمي حيث أصبح الـ (9) عالمياً، وبذلك يصبح ضمن قائمة أفضل (10) لاعبين في العالم لوزن (54) كجم.

وضم المنتخب اللاعبين فهد السميح وحمد المبروك ورياض الظافري وعلي المبروك وأحمد حمد المولد واللاعبة دنيا ابو طالب وإشرف فنياً على المنتخب، المدرب الروسي قربان بوجداييف، وإدارياً مدير المنتخبات ناصر القحطاني، ورأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز ذيب.



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Source akhbaar24

