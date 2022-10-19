آخر تطورات إصابة متعب المفرج

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كشفت مصادر عن آخر تطورات إصابة مدافع نادي الهلال، متعب المفرج وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن متعب المفرج، اقترب من الدخول في المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج تأهيله.

وأوضحت المصادر أن المفرج سيصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية حينما يعود الفريق من الإجازة الممنوحة للاعبين بعد نهاية الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وخضع المفرج لعملية جراحية في الرباط الصليبي، في 30 مايو الماضي ويغي منذ تلك الفترة عن صفوف الهلال.



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Source akhbaar24

