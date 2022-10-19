شكرا لقرائتكم تقنية خيبر تفتح باب القبول والتسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية بمحافظة خيبر عن فتح باب القبول والتسجيل لعددٍ من برامج الدبلوم للفترة الصباحية والمسائية، ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يبدأ التسجيل يوم الأحد القادم الموافق1444/3/27هـ،ويستمر لمدة ستة أيام عبر بوابة “قبولي” بالمؤسسة . برامج تقنية خيبر وأوضح عميد الكلية سامي الرشيدي،أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في التخصصات التالية: قسم الحاسب الآلي تخصص”تقنية الدعم الفني”، قسم الميكانيكا تخصص “تقنية الصيانة الميكانيكية. اختيار التخصص ودعا الراغبين في التقديم اختيار التخصص المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وسيتم العمل بعد انتهاء فترة التسجيل على استكمال إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول في الكلية،وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على هواتفهم المسجلة في الطلب، أو الاستعلام عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.