شكرا لقرائتكم جزر القمر تدعم السعودية بشأن قرار أوبك+ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت جمهورية القمر المتحدة، عن تضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية في أعقاب التصريحات التي صدرت بشأن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك+”. وأكدت رئاسة جمهورية القمر المتحدة في بيان لها اليوم دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية بشأن قرار أوبك بلس الذي تم اتخاذه بالإجماع , داعية إلى أهمية أن تسود لغة الحوار والتشاور لأجل الوصول إلى حل يضمن الحفاظ على الأمن والتوازن الاقتصادي العالمي.