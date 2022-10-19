شكرا لقرائتكم وفاة مالك الإبل أحمد ندا بن عشوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فُجع وسط الإبل بوفاة المالك أحمد ندا بن عشوان، أحد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. نعي أحمد ندا بن عشوان وقام العديد من ملاك الإبل ومغردي موقع تويتر بنعي الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه الفردوس الأعلى. في البداية قال فهد بن حثلين مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، ورئيس نادي الإبل السعودي: “فُجع وسط الإبل بوفاة المالك المثالي الخلوق أحمد بن ندا بن عشوان، أحد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته والعزاء لوالده، ذويه، أبنائه وجماهيره”. أما رجل الأعمال سامي بن هديب فقال:” إنا لله وإنا إليه راجعون الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته، عزاؤنا للعشاوين خاصة ولقبيلة مطير عامة وكل محب لـ أبو عبدالعزيز”. بدوره قال نواف العبيوي:” أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته”. شهود الله في أرضه أما راجح المغيري فقال: سبحان الله سنين عديدة يشارك هو ووالده وإخوانه ولم نسمع منهم أي تصريح يسيء لأحد أو أي تحدٍّ يجرح أحدًا أو أي همز ولمز رغم تصدرهم وإنجازاتهم العديدة.. هكذا أخلاق الكبار أسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ولأهله الصبر والسلوان”. أما دغش بن حمد فقال:” جعل مثواه الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون، طرت علي أول تغريدة له، الله يجعله من المغفورين له يوم الحساب يا رب العالمين .. الله يحسن عزاء مطير كافة وأهل الإبل في وفاته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة”.