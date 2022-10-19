شكرا لقرائتكم مبارك الهاجري يلتقي الرحالة عبدالله السلمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول لقاء رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري مع الرحالة السعودي عبدالله السلمي، بمحض الصدفة. وكان الرحالة السلمي يواصل رحلته فيما اقترب منه الهاجري وألقى عليه التحية، وللوهلة الأولى لم يعرفه السلمي لكنه بعد برهة تذكره وأكد له أنه يعرفه. وسأل الهاجري، الرحالة السلمي عن وجهته فأخبره أنه غادر جدًا سيرًا على الأقدام منذ 40 يومًا وسيصل الدوحة إن شاء الله خلال 15 يومًا. وهنا شجعه الهاجري وطلب منه أن يزوره في بيته حينما يصل الدوحة إن شاء الله. الرحالة عبدالله السلمي يذكر أن الرحالة السعودي يقوم برحلة استثنائية مشيًا على الأقدام من مدينة جدة إلى الدوحة لحضور كأس العالم 2022 في قطر. وتمتد رحلة السلمي لنحو 60 يومًا، وسيقطع خلالها مسافة 1600 كيلومتر. مبارك الهاجري والمعروف أن الهاجري هو رجل أعمال ومتسابق راليات قطري، من مواليد 24 سبتمبر 1963م. كانت المشاركة الأخيرة للهاجري قبل رالي قطر كروس كانتري إلى رالي قطر الدولي 2012 ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات حيث شارك إلى جانب الملاح عارف يوسف محمد على متن سوبارو إيمبريزا. يذكر أن الهاجري هو زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.