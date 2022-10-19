شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة- تقارير قطرية تؤكد تواجد صلاح ومحرز كمحللين في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير صحفية وإعلامية تؤكد تواجد كل من النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح ورياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي في طاقم المحللين لمباريات كأس العالم عبر شاشة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة في المنطقة.

حقيقة تواجد صلاح ومحرز كمحللين على بي ان سبورتس

وتستعد قطر لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي سيقام هناك بداية من ٢٠ نوفمبر الجاري وحتى ١٨ ديسمبر المقبل في حدث فريد من نوعه لدولة قطر.

ولذلك، تسعى قطر للاستعداد بشكل قوي من كافة الجوانب من أجل الخروج بأفضل صورة ممكنة سواء على صعيد التنظيم أو الخدمات التلفزيونية، فتسعى شبكة قنوات بي إن سبورتس التعاقد مع صلاح ومحرز للتواجد بالاستوديو التحليلي لمباريات المونديال.

وبالفعل، كشفت بعض التقارير الصحفية النقاب عن حقيقة تواجد الثنائي حيث أكد موقع ستاد الدوحة، أن محمد صلاح والجزائري رياض محرز سيتواجدان ضمن فريق التحليل بقنوات "بي إن سبورتس" لبطولة كأس العالم 2022.

مصر والجزائر خارج كأس العالم



الجدير بالذكر أن صلاح ومحرز قد فشلا مع منتخبي مصر والجزائر في الصعود إلى كأس العالم، حيث خسرت مصر بطاقة التأهل لصالح السنغال، فيما خسر محاربو الصحراء أمام الكاميرون.