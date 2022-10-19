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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من خطورة تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول حيث تسبب العديد من المضاعفات السلبية على صحة الأشخاص.
وأضاف خالد النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أن هناك العديد من الأمراض التي تسببها ارتفاع نسبة الكوليسترول مثل اللحوم حيث النسبة العالية من الكوليسترول الزائد تسبب ترسبات على الشرايين يمكن أن يؤدي إلى حدوث الذبحة والنوبة القلبية والسكتة المخية.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عاجل من تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول.. تسبب نوبات قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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