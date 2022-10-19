القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية

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أعلنت روسيا صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية كانت تحاول استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أفريقيا لكنها تمكنت ، لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات.

ووفقًا لــ “سكاي نيوز” فإن فلاديمير روغوف، وهو مسؤول عينته روسيا في المنطقة، قوله “بعد قصف المدينة، بدأت محاولة إنزال، بما في ذلك محاولة للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، كما أن القوات الأوكرانية “حاولت القيام بعملية إنزال باستخدام قوارب عبر نهر دنيبر، وذلك من أجل الاستيلاء على محطة الطاقة النووية”.

وأكد روغوف أن القوات العسكرية الروسية أحبطت عملية هجوم لسفن حاولت إنزال قوات أوكرانية للسيطرة على محطة الطاقة النووية في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: “استمرت المعركة لعدة ساعات، على الأقل 3 إلى 3 ساعات ونصف الساعة”، مضيفا أن الهجوم، الذي تم باستخدام عشرات الزوارق الحربية السريعة وعلى متنها مجموعات قتالية، “تم صده”.

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Source almnatiq

