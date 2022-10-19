لحملة الثانوية.. وظائف عسكرية بقوات الأمن الخاصة| الشروط ورابط التقديم

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تعلن قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحاملي الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للتعيين على عدة وظائف عسكرية برتبة جندي أمن للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة.

وظائف عسكرية بقوات الأمن الخاصة

وكشفت قوات الأمن الخاصة عن عدة وظائف عسكرية للراغبين في التقديم والحصول على الوظيفة بالاطلاع جيدا على كافة التفاصيل المرتبطة بكل وظيفة.

على أن تتوفر بالمتقدم الشروط العامه التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30) سنة.أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول .التأكد من تسجيل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة الاختبار التحصيلي. على المتقدم تحري الدقه والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

طريقة التقديم

أوضحت القوات أن التقديم يبدأ بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م.

وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م، رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

