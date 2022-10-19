لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة في شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز

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تعلن شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبرحسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن)عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات في الظهران.

وظائف شاغرة في شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز

وكشفت شركة أرامكو السعودية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط المحددة لكل وظيفة قبل الدخول على رابط التقديم.

المسميات الوظيفية:

1-مهندس منع الخسائر (مجموعة التحقيق في الحوادث)

Loss Prevention Engineer (Incident Investigation Group)

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: الهندسة الكيميائية ، أو الهندسة الميكانيكية ، أو الهندسة الكهربائية ، أو الهندسة المدنية ، أو أحد التخصصات الهندسية ذات الصلة.يجب أن يكون لديك سنوات من الخبرة في التحقيق في الحوادث الصناعية الكبرى والمتوسطة ، وليس الصغيرة فقط ، وفهم عميق لمختلف الأدوات والتقنيات المستخدمة حاليًا لإجراء مثل هذه التحقيقات.

2- مهندس منع الخسائر

Loss Prevention Engineerالمؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: الهندسة الكيميائية ، أو الهندسة الميكانيكية ، أو الهندسة الكهربائية ، أو الهندسة المدنية ، أو أحد التخصصات الهندسية ذات الصلة.خبرة 7 سنوات كمحترف سلامة في النفط والغاز والبتروكيماويات أو الصناعات ذات الصلة ، بما في ذلك سجل حافل في تحقيق النتائج. يجب أن تكون التجربة شاملة وتغطي السلامة المهنية وسلامة العمليات.يجب أن تتمتع بقدرة ممتازة على التواصل باللغة الإنجليزية مع الزملاء وكذلك أعضاء الإدارة وأن تكون قادرًا على إنتاج تقارير شفهية ومكتوبة واضحة وموجزة باللغة الإنجليزية.

3- أخصائي تخطيط رأس المال

Capital Planning Specialist

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص هندسة أو أعمال من برنامج معترف به ومعتمد. يفضل الحصول على درجة متقدمة في تخصص عددي مثل العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الأعمال.خبرة لا تقل عن ثماني إلى عشر سنوات في وظيفة التخطيط المتعلقة بتطوير المشاريع الرأسمالية وتمويل طلب النفقات ، بما في ذلك ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس سنوات في دور الهندسة أو إدارة المشروع. دور مهندس التخطيط في وظيفة القيادة والدعم.

طريقة التقديم

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية من خلال الرابط التالي : (اضغط هنا)

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Source almnatiq

