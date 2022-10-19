أمير الجوف يستقبل رئيس مركز صوير

︎ . المناطق_الجوف واصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة المشروعات وسير العمل والارتقاء بالخدمات بزيارة مركز صوير اليوم. واستهل جولته باستقبال رئيس مركز صوير ناصر بن سعود السهلي، وناقش سموه ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم وآلية تفعيل الخطط التطويرية لتحسين الخدمات، مؤكداً على الدور المناط في متابعة الأعمال وسير العمل, حاثاً على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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