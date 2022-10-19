جيش كوريا الشمالية يأمر بإطلاق المزيد من القذائف على حدود “سيول”

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أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم (الأربعاء)، أنه أمر قواته بإطلاق المزيد من قذائف المدفعية، قبالة سواحل البلاد الشرقية والغربية، بالقرب من الحدود البحرية لكوريا الجنوبية.

وأوضح الجيش الكوري، خلال بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الإجراء يأتي ردًا على إطلاق كوريا الجنوبية مقذوفات من قاذفات صواريخ متعددة الفوهات.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة الساحل الغربي، أمس (الثلاثاء)، و150 قذيفة قبالة الساحل الشرقي، وذكرت هيئة الأركان للجيش الكوري الجنوبي أن القذائف سقطت داخل المناطق البحرية العازلة التي أنشأتها الكوريتان للحد من التوترات.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ والمدفعية، فيما وصفها بعض الخبراء بأنها محاولة لزيادة ترسانتها من الأسلحة وتعزيز نفوذها في المفاوضات المستقبلية مع منافسيها.



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Source akhbaar24

