أمانة الطائف تعزز وتعالج التشوه البصري وتحسن المشهد الحضري

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تابعت أمانة الطائف اعمالها في العديد من المواقع وخصوصا الشاحنات التي ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء دون الالتزام برميها في المواقع المحددة، مما يشكل تشوهاً بصرياً يؤثر على المظهر العام للمدنية، وضُبِط عدد من الشاحنات المخالفة وطُبِّقت لائحة الجزاءات البلدية على أصحابها نظير مخالفتهم للأنظمة والتعليمات البلدية.

ونفذت الفرق الرقابية خططًا ميدانية لتعزيز أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالأحياء والضواحي، ضمن برامج ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للحد من التشوهات البصرية ورفع مستوى الامتثال في الأعمال الإنشائية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الفرق الميدانية عملت بشكل مكثف على رفع معدل الإنجاز، حيث أنجزت مهام ميدانية لرفع المخلفات والمتروكات والمخلفات الصلبة ومخلفات البناء والهدم والترميم من مواقع مختلفة بالمدينة، تجاوزت كميتها 258374 مترًا مكعبًا خلال الشهر الماضي.

وبينت الأمانة أن الخطط التوعوية التي أطلقتها الوزارة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في الحد من التشوهات البصرية ومخالفات البناء والهدم وإزالة نواتج الحفر والهدم والترميم من الأراضي البيضاء في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة التي تمثل أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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Source almnatiq

