ارتفاع أسعار النفط مع إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر

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ارتفعت أسعار النفط اليوم (الأربعاء)، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية، مثل السلع الأولية.
ويأتي ذلك بحسب وكالة “رويترز” وسط مكاسب في أسواق الأسهم وظهور علامات على تجدد الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 46 سنتا، أو 0.5%، إلى 90.49 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 83.69 دولار للبرميل، بزيادة 87 سنتا، أو 1.1%.
وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت 1.7 % وهبط الخام الأمريكي 3.1 % وصولا إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بفعل تقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
كما تلقت أسعار النفط دعما من الإقبال على المخاطرة والذي انتعش بفضل أرباح الشركات الأمريكية المشجعة وصعود أسواق الأسهم.
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Source akhbaar24
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