توضيح هام من “سكني” بشأن دعم “الضمان الاجتماعي”

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المناطق_الرياض
كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن موعد التواصل مع المتقدمين والمتقدمات على طلب دعم الضمان الاجتماعي.
وأبان البرنامج، أنه سيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب، وذلك حال تبين أن الطلب مستوفي للشروط المطلوبة.
وتابع:” يشترط لقبول الطلب أن يخص حالة مستحقة، ومدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي”.
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Source almnatiq
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