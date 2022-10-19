8 نصائح يقدمها الخبراء لشحن الهواتف بطريقة سريعة وآمنة

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تمكّن فريق من الخبراء بشركة “MAGFAST” للحلول الإلكترونية، من وضع خطة تمكّن مستخدمي الهواتف الذكية بأنواعها من شحن هواتفهم بطريقة فائقة السرعة وعالية الأمان.

وقدّم الخبراء، وفقاً لموقع “betanews” المتخصص، 8 نصائح تمكن مستخدمي الهواتف من ضمان فاعلية هذه الخطة، والتي تضمّنت التأكّد من عدم ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الهاتف قبل الشحن، والتأكد من إدخال الشاحن بشكل صحيح في الفتحة المخصصة لذلك.

كما نصح التقنيون بالتوقف عن استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن، وتجنّب الشحن من السيارة أو الكمبيوتر وذلك بوضعه في قابس الحائط مباشرةً، مع تشغيل الهاتف على وضع “الطيران” لتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب اقتناء شاحن أصلي، والتأكّد من موافقة جهد الكهرباء للبطارية، واستخدام الشاحن المتنقل عند الضرورة.





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Source akhbaar24

