“وقاية”: 5 لحظات تجعل غسل اليدين وتعقيمهما ملزماً للممارسين الصحيين

︎

.



أبرزت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اللحظات الخمس لغسل اليدين وتعقيمهما للممارسين الصحيين، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب على الممارسين الصحيين استخدام الماء والصابون أو المعقم الكحولي لتطهير وتعقيم اليدين، وذلك قبل وبعد الشروع في التعامل مع المرضى.

وشدّدت “وقاية” على ضرورة تعقيم اليدين قبل ملامسة المريض لحمايته من الجراثيم الموجودة بها، وقبل القيام بإجراء تنظيفي أو تطهيري لحماية المريض من دخول الجراثيم الضارة إلى جسد المريض، بما في ذلك الجراثيم التي يحملها المريض نفسه.

وأكدت على أهمية التعقيم بعد التعرض أو احتمال خطر التعرض لملامسة سوائل المريض، وبعد ملامسة المريض، وبعد ملامسة الأشياء الموجودة حوله، وذلك لحماية الممارس الصحي وبيئة تقديم الرعاية الطبية من الجراثيم.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

