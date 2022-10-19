“سكني” يوضح متى يتم التواصل مع المتقدمين على طلب دعم “الضمان الاجتماعي”

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أجاب برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار بشأن موعد التواصل مع المتقدمين والمتقدمات على طلب دعم الضمان الاجتماعي.

وأوضح البرنامج، بأنه سيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب، وذلك حال تبين أن الطلب مستوفي للشروط المطلوبة.

ولفت إلى أنه يشترط لقبول الطلب أن يخص حالة مستحقة، ومدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي”.



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Source akhbaar24

