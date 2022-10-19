طقس اليوم.. استمرار الأجواء المستقرة على معظم المناطق وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ونوه إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة في مكة المكرمة، و37 درجة في المدينة المنورة والدمام، و36 درجة في الرياض وجدة، و26 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

