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أكد كولن سميث، المدير التنفيذي لعمليات فيفا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالاستعدادات التشغيلية لمونديال قطر 2022، أنه تم بيع ما يقرب من 3 ملايين تذكرة حتى الآن
وقال «تم بيع ما يقرب من 3 ملايين تذكرة ونحن نشجع من يرغب في شراء التذاكر على الإقدام على هذه الخطوة، وجميع التسهيلات موجودة»
واحتلت الجماهير السعودية المركز الثالث من حيث الإقبال على شراء التذاكر، بعد القطريين الذين جاءوا في المركز الأول ثم الولايات المتحدة في المركز الثاني
من جهته توقع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حضور 12 ألف إعلامي في المونديال، كل شيء جاهز في قطر للترحيب بالجميع في كأس العالم»
وأكد رئيس الفيفا أن قطر ستقدم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ
وقال «كأس العالم تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويستضيفها بطل آسيا في النسخة الأخيرة، هذه النسخة من المونديال ستكون فريدة في مستواها ونعرف أن قطر على قدر الاستعدادات للتنظيم»
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بيع 3 ملايين تذكرة للمونديال.. والسعوديون في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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