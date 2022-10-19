روسيا تختبر سفينة “العاصفة” المسلحة بالصواريخ المجنحة

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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء اختبارات جديدة على سفينة Burya (العاصفة)، التي تم تجهيزها بصواريخ “كاليبر” المجنحة

وجاء في بيات صادر عن الخدمة “في أحواض الاختبارات التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي بدأت مؤخرا مرحلة جديدة من الاختبارات البحرية على السفينة الصاروخية Burya من نوع Karakurt، والتي طورت في مصنع بيلا الروسي في لينينغراد”

وأضاف البيان “خال الاختبارات سيقوم الخبراء وطاقم السفينة بالتحقق من قابلية تشغيل جميع أنظمتها وآلياتها في البحر، وخصوصا منظومات الطاقة ومعدات التوجيه ومعدات الاتصالات والملاحة.. ويتم التخطيط لاختبار السفينة على السرعات القصوى وقدرتها على المناورة، إضافة إلى اختبار منظومات الأسلحة فيها، وبعد انتهاء الاختبارات سيتم تسليم السفينة إلى أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي”

وBurya هي رابع سفينة من نوع Karakurt يتم بناؤها في مصنع “بيلا” الروسي في إطار المشروع الحكومي 22800، وبدأ العمل على تصنيع هذه السفينة عام 2016 وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2018

وسفن “كاراكورت” التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما

وتتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية من نوع Kalibr-NK

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Source almnatiq

