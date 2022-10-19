نصائح طبية هامة للمصابين بالقولون العصبي

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قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية عدة نصائح طبية للمرضى المصابين بالقولون العصبي، وذلك تجنباً للمضاعفات التي قد تؤثر على الجهاز الهضمي. ونصت المدينة هؤلاء المرضى بتحضير الطعام داخل المنزل واستخدام مكونات طازجة قدر المستطاع، وكذلك تسجيل الأطعمة والأعراض التي تظهر بعد تناولها لمعرفة المحفز للأعراض وتجنبها. ونوهت لأهمية الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، حيث إن ذلك مهم لتحسين الهضم والوقاية من الإمساك، والحرص على شرب الماء كونه يساهم في حماية أجهزة الجسم وخاصة الحساس منها.

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