مستجدات الغزو الروسي.. روسيا تواصل القصف والغرب يطرح قضية “التسـليح الإيراني لموسكو” بمجلس الأمن

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واصلت القوات الروسية، أمس (الثلاثاء)، استهداف البنية التحتية للطاقة والمياه في مختلف أوكرانيا، في وقت مواجهتها لموقف “صعب ومتوتر” في منطقة خيرسون التي تستعد لإجلاء سكانها، بينما تستعد 3 دول غربية لطرح قضية تزويد موسكو بالطائرات المسيرة الإيرانية أمام مجلس الأمن.

الجيش الروسي يستعد لإجلاء سكان خيرسون رغم صعوبة وتوتر الموقف

أكّد الجيش الروسي أنّ الوضع الميداني في أوكرانيا “متوتر” بالنسبة لقواته أمام هجوم مضادّ تشنّه كييف، وخاصة في منطقة خيرسون التي يستعدّ لإجلاء سكّانها، إثر انتكاسات في الشرق والجنوب.

وأفاد الجنرال الروسي المكلف بإدارة العمليات العسكرية، سيرغي سوروفكين، بأن الجيش سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان من خيرسون، رغم صعوبة الأوضاع ومهاجمة القوات الأوكرانية للمواقع الروسية بالمنطقة.

روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا

أقرت روسيا صراحة باستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بموجات من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بداية الأسبوع الماضي، إذ قال الرئيس فلاديمير بوتين إن هذه الهجمات تأتي كانتقام مشروع على تفجير جسر روسي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ودمرت روسيا ما يقرب من ثلث محطات الطاقة الأوكرانية، كما أمطرت مرافق البنية التحتية بمزيد من الصواريخ التي أصابت محطات كهرباء في مدن كييف وخاركيف ودنيبرو وكريفي ريه وزيتومير، حيث أودت بحياة 3 أشخاص، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن هذه المناطق.

طرح قضية نقل أسلحة إيرانية لروسيا أمام مجلس الأمن

تعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، طرح قضية نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا، خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد عدم تعليق الكرملين على نفي طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة.

وتعتقد الدول الثلاث أن عمليات النقل هذه تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، حيث أبلغت أعضاء المجلس أنها ستطلب من مسؤول في الأمم المتحدة إطلاعهم على القضية، وكانت كييف دعت خبراء الأمم المتحدة لتفقد ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية.



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Source akhbaar24

