ضبط 3 مواطنات بالباحة لقيامهن بالتسوّل بشكل مباشر أمام الجوامع وفي الأماكن العامة (فيديو)

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واصلت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة حملاتها المكثفة لرصد وضبط المتسولين في المملكة، حيث تم إلقاء القبض على 3 أشخاص قاموا بالتسول بشكل مباشر أمام الجوامع وفي الأماكن العامة بالمنطقة.

وأوضح فرع وزارة الداخلية بالباحة، أنه تم ضبط ورصد مواطنة لقيامها بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع الموجودة بالمنطقة.

وأضاف بأنه جرى ضبط مواطنة لقيامها بالتسول بشكل مباشر مستغلةً عاطفة المارة، كما تم ضبط مواطنة ثالثة لقيامها بالتسول بشكل مباشر في أحد الأماكن العامة.

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Source akhbaar24

