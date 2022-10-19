شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتخذ قرار رسمي تجاه لاعبي أهلي جدة قبل المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قرار رسمي تجاه لاعبي الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن موسيماني قرر منح لاعبي الفريق إجازة بدءًا من الخميس المقبل، على أن تستمر لمدة 12 يومًا.

12 يوم راحة في أهلي جدة بسبب مونديال قطر

وتابعت الصحيفة: "يأتي قرار المدير الفني، في ظل إيقاف المسابقات السعودية بسبب التوقف الدولي لمشاركة الأخضر السعودي في مونديال قطر 2022".

ويشارك المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضمن منافسات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب بالمجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وأضافت: "لاعبو الأهلي السعودي سوف يحصلوا على إجازة بدءًا من الخميس ولمدة 12 يومًا، وهو الفريق الوحيد الذي يحصل على إجازة عن باق أندية الدرجة الأولى".



رابطة الأندية تمنح أهلي جدة راحة 6 مباريات بسبب ثنائي الفريق

وكانت رابطة الأندية السعودية، منحت فريق الأهلي، راحة لمدة 6 مباريات نظرًا لاستدعاء اثنين من لاعبيه للمنتخب السعودي الأول، للمشاركة في المونديال.

ومن المقرر أن يكون 31 أكتوبر الجاري، موعدًا لانتهاء إجازة الفريق، والذي سينفذ بعدها برنامج إعداد تتخلله مباريات ودية.

ويستعد أهلي جدة اليوم، لخوض مباراة ودية ضد فريق درجة الشباب في النادي، على أن يؤدي الفريق غدًا تدريبًا خفيفًا، ويبدأ الخميس إجازته التي قررها المدرب.

ويشارك فريق الراقي في بطولة دوري يلو هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، بعد هبوطه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.