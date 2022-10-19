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موسيماني يتخذ قرار رسمي تجاه لاعبي أهلي جدة قبل المونديال

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محمد الفلاح - اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قرار رسمي تجاه لاعبي الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة " "، أن موسيماني قرر منح لاعبي الفريق إجازة بدءًا من الخميس المقبل، على أن تستمر لمدة 12 يومًا.

 

12 يوم راحة في أهلي جدة بسبب مونديال قطر

 

وتابعت الصحيفة: "يأتي قرار المدير الفني، في ظل إيقاف المسابقات السعودية بسبب التوقف الدولي لمشاركة الأخضر السعودي في مونديال قطر 2022".

ويشارك المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضمن منافسات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب بالمجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وأضافت: "لاعبو الأهلي السعودي سوف يحصلوا على إجازة بدءًا من الخميس ولمدة 12 يومًا، وهو الفريق الوحيد الذي يحصل على إجازة عن باق أندية الدرجة الأولى".


رابطة الأندية تمنح أهلي جدة راحة 6 مباريات بسبب ثنائي الفريق

 

وكانت رابطة الأندية السعودية، منحت فريق الأهلي، راحة لمدة 6 مباريات نظرًا لاستدعاء اثنين من لاعبيه للمنتخب السعودي الأول، للمشاركة في المونديال.

ومن المقرر أن يكون 31 أكتوبر الجاري، موعدًا لانتهاء إجازة الفريق، والذي سينفذ بعدها برنامج إعداد تتخلله مباريات ودية.

ويستعد أهلي جدة اليوم، لخوض مباراة ودية ضد فريق درجة الشباب في النادي، على أن يؤدي الفريق غدًا تدريبًا خفيفًا، ويبدأ الخميس إجازته التي قررها المدرب.

ويشارك فريق الراقي في بطولة دوري يلو هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، بعد هبوطه من دوري كأس الأمير للمحترفين الموسم الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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