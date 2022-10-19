شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي من الطائي بشأن شكواه ضد الهلال بسبب واقعة القمصان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن قرار جديد من جانب إدارة نادي الطائي، بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الهلال، والتي انتهت بالهزيمة بدوري روشن السعودي.



الهلال يفوز ضد الطائي بصعوبة بدوري روشن



وحقق نادي الهلال الفوز ضد الطائي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة الزعيم بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، بقمصان التدريب بعد سرقة أطقم الفريق قبل اللقاء.



ثنائي الهلال يرتدي نفس أرقام القمصان ضد الطائي

كما شهد اللقاء، ارتداء النيجيري أوديون إيجالو والبيروفي أندريه كاريلو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الرقم 9 ليطلب الطائي بحقوقه في المباراة مؤكدًا أن منافسه خالف القوانين.

وأكد عدد من خبراء القانون، أن هذا الخطأ يعتبر فني، وهو ما يعني اعتبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، فائزًا على الهلال، أو إعادة المباراة.

وأعلن الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، أن إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان، قررت التراجع عن استكمال الاحتجاج على الهلال رسميًا، في قضية الملابس.

وكتب الصويلحي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قرار الطائي جاء لضعف موقفه القانوني، بناءًا على رأي الكثير من المختصين.