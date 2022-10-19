شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل غريب من حمدالله على أنباء إيقافه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أول رد فعل له عقب أنباء إيقافه مرة أخرى من مركز التحكيم الرياضي السعودي.



التحكيم تُعيد قرار إيقاف حمدالله مرة أخرى

وكانت لجنة الاحتراف السعودية أعلنت في وقت سابق عن إيقاف حمد الله 4 أشهر، بسبب التفاوض مع الاتحاد عندما كان لاعبًا في النصر خلال الفترة المحمية من عقده مع الفريق، قبل أن يرفع مركز التحكيم "العقوبة"، بشكل مؤقت.

وكشف الإعلامي فهد المري في خبر عاجل منذ قليل، عن قرار رسمي مرتقب من التحكيم، بتأييد عقوبة لجنة الاحتراف، وإعادة إيقاف النجم المغربي مجددًا لمدة 4 أشهر.



حمدالله يتجاهل قرار إيقافه بفيديو من الحرم المكي

وحرص حمد الله، على نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر وهو يتواجد مع ابنه، في الحرم المكي، في إشارة إلى عدم اهتمامه، بقرار إيقافه.

وأكد القانوني أحمد الشيخي، أن فترة توقف كأس العالم، ستدخل ضمن مدة العقوبة حال إيقاف اللاعب، أي أنه في حال إيقافه يوم 23 أكتوبر الجاري سوف يعود يوم 20 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب النجم المغربي، عن آخر جولات الدور الأول بالإضافة إلى الجولات الأولى من الدور الثاني لمسابقة الدوري، والتي لم تتحدد مواعيدها، حتى الآن وذلك لحين انتهاء عقوبته.