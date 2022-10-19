“سعود الطبية” تفسّر رموز العبوات الغذائية وطرق استخدامها

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، كيفية قراءة وتفسير الرموز الموجودة على العبوات الغذائية، وطرق استخدام هذه الرموز للتأكّد من مأمونية المنتجات بداخل تلك العبوات ومناسبتها للصحة.

وشدّدت المدينة، على ضرورة معرفة هذه الرموز ومن أهمها:

رمز “الكأس والشوكة”: يعني أنه يجب الحرص على استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية المحتوية على هذه العلامة.

رمز “رقم 1 يتوسط مثلث الأسهم”: يعني أن العبوة آمنة للاستخدام لمرة واحدة فقط، ولا يعاد استخدامها، حيث يتم استعمالها في عبوات (الماء، والعصائر، والمشروبات الغذائية، وبعض المواد الغذائية).

رمز “رقم 4 يتوسط مثلث الأسهم”: يعني أن العبوة من الأنواع الآمنة نسبياً على الصحة، ويتم استعمالها في أكياس البلاستيك التي تستخدم في وضع الأغراض والتسوّق، وبعض البلاستيك الخاص بحفظ الطعام المجمّد، وتتصف بأنه سهل للثني.

رمز “الميكرويف”: يعني أن العبوة آمنة لاستخدامها ووضعها بجهاز الميكرويف بغرض التسخين.

رمز “رقم 2 يتوسط مثلث الأسهم”: يعني أن العبوة من أنواع البلاستيك الآمنة على صحة الإنسان وبخاصة الشفاف منها، ويتم استعمالها في عبوات الحليب وبعض عبوات العصائر.

رمز “رقم 5 يتوسط مثلث الأسهم”: يعني أن العبوة أفضل الأنواع وأكثرها أماناً على الصحة، ويتم استعمالها في حوافظ الطعام وبالأخص المخصصة للأطفال، وتناسب السوائل والأطعمة الحارة والباردة.

رمز “العظام المتقاطعة”: يعني أنه يمكن استخدام العبوة للتبريد أو التجميد.

رمز “رقم 3 يتوسط مثلث الأسهم”: يعني أن العبوة ضارة وسامة إذا استخدمت لفترة طويلة، وتستخدم في بعض أنواع البلاستيك الشفاف الخاص بتغليف اللحوم والأجبان وبعض ألعاب الأطفال، ويجب الحذر من استعمالها لأنه نوع منتشر بكثرة لانخفاض سعره.

رمز “رقم 6 يتوسط مثلث الأسهم”: يعني أن العبوة خطرة وغير آمنة ويجب الحذر منها، وتستخدم بكثرة في مطاعم الوجبات السريعة مثل علب البرغر أو علب البيتزا، وأكواب المشروبات الساخنة “الشبيهة بالفلين”.

رمز “رقم 7 يتوسط مثلث الأسهم”: يعني أنه يجب تجنّب استخدام هذه المادة قدر الإمكان، إلا إذا ذكر عليها أنها خالية من مادة BPA، وتستخدم في رضاعات الأطفال، ويجب التأكّد من أن العبوة شفافة ووجود عبارة (BPA- free bottle) مكتوبة عليها.

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Source almnatiq

