الفيصلي يفوز على الخلود ويتصدر دوري يلو

︎

.



فاز فريق الفيصلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس الثلاثاء بنظيره الخلود ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري يلو.

وفاز الفيصلي بهدف سجله لاعبه اسماعيل سيلفا بعد مرور 47 دقيقة من عمر اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الحزم بالرس.

ورفع الفيصلي بهذا الفوز رصيده إلى 19 نقطة متصدرًا جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما تجمد رصيد الخلود عند 10 نقاط في المركز العاشر.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

