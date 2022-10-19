هل لمسحوق النشا قدرة على تمييز العسل الطبيعي من المغشوش؟

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والداوء أنه لا صحة للإشاعات المنتشرة بأنه يمكن التفريق بين العسـل الطبيعي والعسل المغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا.
وقالت إن تحديد جودة العسـل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها: الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، والذي يعتبر مؤشرًا على حفظ وتخزيـن العسـل تحـت ظـروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات، والذي يعتبر مؤشرًا على الغش في العسل واختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.
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Source almnatiq
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