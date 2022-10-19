ملتقى الرياض المسرحي الثاني .. مواهب سعودية واعدة

︎ . المناطق_الرياض قدم ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة في يومه الثالث مواهب سعودية واعدة في الفنون المسرحية .

وبدأت فعاليات الملتقى باستضافة “ليوان المعذر” للمخرج والممثل أسامة القس للحديث عن مفهوم الابتكار في المسرح والعروض المبتكرة وطرح عدة محاور (الإبتكار والسينوغرافيا في مكان العرض وأداء الممثلين وتعاملهم في هذه العروض)، إضافة إلى تقديم مسرحية “الظل” للمؤلف وليد النحاس ومن إخراج تركي باعيسى ، ومسرحية “كاتب مأجور” للكاتب ثامر الحربي ومن إخراج المنذر النغيص.

وأشادت عضوة لجنة التحكيم حليمة المظفر بمميزات الملتقى للضوء الذي يسلطه على المواهب الشابة، مؤكدة أن هذه التجارب تقدم في المستقبل أعمالاً ذات أهميه ،مقدمة نصحها للشباب والشابات بالمثابرة والتطوير وسقل هذه المواهب بدراسة المسرح للوصول إلى الاحتراف. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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