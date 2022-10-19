بنك التنمية الاجتماعية بنجران ينفذ برنامج تأهيل مرشدي الأعمال

︎ . المناطق_نجران نفذ بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران برنامج تأهيل مرشدي الأعمال، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق” ذا دستركت” نجران.

واستهدف البرنامج مستفيدي البنك من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، والعمل الحر، ورواد الأعمال، ومديري ريادة الأعمال في الجامعات، وحاضنات الإنتاج، لتطوير مرشدي الأعمال وإكسابهم مهارات متخصصة؛ ليكونوا قادرين على تقديم خدمات الإرشاد عملياً؛ للإسهام في رفع أداء أصحاب المشروعات لتحقيق نمو وتطوير مشاريعهم، إضافة إلى وتوضيح منهجية بنك التنمية الاجتماعية في إدارة العملية الإرشادية، وبناء علاقة فاعلة بين المرشد والمسترشد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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