موريتانيا تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة بخصوص حماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط

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أعربت موريتانيا عن وقوفها التام إلى جانب المملكة فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار أوبك+ الذي جاء بإجماع المنتجين بهدف حماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط، وتعزيزاً لاستقرار الأسواق العالمية.
وقالت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها: يهم موريتانيا تأكيد وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار أوبك+ وفي رفضها الخضوع لأي إملاءات خارجية تحاول التأثير على قرار أوبك+ الذي اتخذ بإجماع الدول الأعضاء.
وجددت رفضها المطلق لكل ما من شأنه أن يهدد أو ينال من أمن أو سيادة المملكة العربية السعودية.
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Source akhbaar24
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